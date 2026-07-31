Трафик в кафе и кофейнях на Дону снизился на 11%

По итогам первого полугодия 2026 года в Ростовской области трафик в пекарнях сократился на 9%, в кафе, кофейнях и фастфуд-точках — на 11%. В Ставропольском крае посещаемость пекарен упала на 8%, кафе — на 10%, кофеен — на 11%, фастфуда — на 13%. Об этом сообщила пресс-служба IT-компании «Эвотор».