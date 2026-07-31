В Красноярске определили подрядчика для проектирования школы на улице Алексеева

Подрядчику предстоит провести инженерные и археологические изыскания, разработать проект фасадов и входной группы, а также предусмотреть благоустройство территории. Рядом со школой планируют разместить спортивные площадки, озеленение, а также рассмотреть возможность создания катка и детского автогородка.