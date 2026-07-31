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В Красноярске определили подрядчика для проектирования школы на улице Алексеева

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Проект школы на 1280 мест в пятом районе жилого массива Слобода Весны разработает АО «Гражданпроект». Компания стала победителем торгов, предложив выполнить работы за 50,5 млн рублей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Проект школы на 1280 мест в пятом районе жилого массива Слобода Весны разработает АО «Гражданпроект». Компания стала победителем торгов, предложив выполнить работы за 50,5 млн рублей.

Подрядчику предстоит провести инженерные и археологические изыскания, разработать проект фасадов и входной группы, а также предусмотреть благоустройство территории. Рядом со школой планируют разместить спортивные площадки, озеленение, а также рассмотреть возможность создания катка и детского автогородка.

В здании запроектируют помещения для начальной, средней и старшей школы, спортзалы, медблок, пищеблок, библиотеку, актовый зал и другие необходимые пространства.

Школу построят в районе дома № 46 на улице Алексеева, рядом с детским садом № 111. Завершить разработку проектной документации планируют до конца сентября 2027 года.