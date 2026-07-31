Поколение Альфа диктует спрос: дети 7−14 лет влияют на выбор большинства семейных покупок

Смартфон есть у 92% детей в возрасте 7−14 лет, и этот гаджет стал главным инструментом убеждения в арсенале маленького покупателя. Прежде чем обратиться с просьбой, каждый второй ребёнок показывает родителю видео о желаемом товаре. Треть детей сохраняет его в список желаемого или избранное — фактически формируя очередь будущих покупок. Каждый пятый идёт дальше и отправляет родителю прямую ссылку на товар в онлайн-магазине, максимально упрощая путь к покупке.