В Красноярском крае спустя 20 лет раскрыли причины гибели жителя Боготола (видео)

По данным следствия, 1 июня 2006 года на дороге в промышленной зоне Боготола нашли мужчину с множественными травмами головы и тела. Его доставили в больницу, но через несколько дней он умер. Долгое время установить виновного не удавалось, и расследование было приостановлено. В 2026 году дело повторно изучили следователи, криминалисты и оперативники. Они обратили внимание, что на месте обнаружения потерпевшего не было следов борьбы. После этого появилась версия, что мужчину избили в другом месте, а затем вывезли в промзону.