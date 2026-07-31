В Красноярском крае спустя 20 лет раскрыли причины гибели жителя Боготола (видео)

В Красноярском крае следователи нашли мужчину, которого обвиняют в причастности к гибели жителя Боготола в 2006 году. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным следствия, 1 июня 2006 года на дороге в промышленной зоне Боготола нашли мужчину с множественными травмами головы и тела. Его доставили в больницу, но через несколько дней он умер. Долгое время установить виновного не удавалось, и расследование было приостановлено. В 2026 году дело повторно изучили следователи, криминалисты и оперативники. Они обратили внимание, что на месте обнаружения потерпевшего не было следов борьбы. После этого появилась версия, что мужчину избили в другом месте, а затем вывезли в промзону.
По версии следствия, конфликт произошел в гараже обвиняемого. Он несколько раз ударил знакомого по голове и телу, после чего тот потерял сознание. Затем мужчину вывезли на мотоцикле в промышленную зону и оставили на дороге. Следователи повторно допросили свидетелей и выявили противоречия в показаниях. В итоге обвиняемый дал признательные показания и показал обстоятельства преступления на месте. 47-летнего жителя Красноярска обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.