Прокуратура открыла горячую линию после атаки ВСУ на Волгоград

В Волгограде прокуратура проконтролирует соблюдение прав жителей, пострадавших во время атаки ВСУ на город 31июля 2026 года. Пять человек после прошедшей ночи попали в больницу с ранениями. У многих повреждено имущество: в ходе атаки выбило стекла в восьми многоквартирных домах на Тракторном, поврежден частный дом в Красноармейском, произошли пожары на предприятии на юге города и на складах в Дзержинском. Прокуратура открыла горячую линию.
— Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи гражданам, — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.
ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН.
Для приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает номер +79608921020.
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