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Прокуратура открыла горячую линию после атаки ВСУ на Волгоград

Пострадавшие жители могут обратиться за правовой помощью.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде прокуратура проконтролирует соблюдение прав жителей, пострадавших во время атаки ВСУ на город 31июля 2026 года. Пять человек после прошедшей ночи попали в больницу с ранениями. У многих повреждено имущество: в ходе атаки выбило стекла в восьми многоквартирных домах на Тракторном, поврежден частный дом в Красноармейском, произошли пожары на предприятии на юге города и на складах в Дзержинском. Прокуратура открыла горячую линию.

— Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи гражданам, — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН.

Для приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает номер +79608921020.

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