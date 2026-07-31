Прокуратура открыла горячую линию после атаки ВСУ на Волгоград

В Волгограде прокуратура проконтролирует соблюдение прав жителей, пострадавших во время атаки ВСУ на город 31июля 2026 года. Пять человек после прошедшей ночи попали в больницу с ранениями. У многих повреждено имущество: в ходе атаки выбило стекла в восьми многоквартирных домах на Тракторном, поврежден частный дом в Красноармейском, произошли пожары на предприятии на юге города и на складах в Дзержинском. Прокуратура открыла горячую линию.