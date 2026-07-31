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В Емельяновском округе семьи проходят диспансеризацию в новом формате

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Устюг Емельяновского округа прошла первая «Семейная диспансеризация» — формат, который позволяет родственникам пройти медицинское обследование вместе в выходной день.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Устюг Емельяновского округа прошла первая «Семейная диспансеризация» — формат, который позволяет родственникам пройти медицинское обследование вместе в выходной день.

Для приема жителей в село приехали специалисты районной больницы. За один день врачи обследовали 10 семей — всего 30 детей, включая дошкольников и подростков, а также взрослых членов семей.

Новый формат помогает многодетным семьям экономить время и получать медицинскую помощь в одном месте. При необходимости пациентов направляют на дополнительное обследование.

Проект «Семейная диспансеризация» стартовал в начале июля на базе Емельяновской поликлиники по инициативе губернатора Михаила Котюкова. С начала работы программы обследование уже прошли около 120 человек, сообщили в министерстве здравоохранения края.