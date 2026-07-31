Володин рассказал, какие законы вступают в силу в России с 1 августа

За нарушения при заключении договоров связи с иностранными гражданами предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года. Усилена и ответственность за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни, а также нарушение тайны переписки.