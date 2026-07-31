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Володин рассказал, какие законы вступают в силу в России с 1 августа

С 1 августа в России вступают в силу новые законы, касающиеся пенсионного обеспечения, поддержки военнослужащих, защиты граждан от мошенничества и работы операторов связи. Об основных изменениях рассказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

С 1 августа в России вступают в силу новые законы, касающиеся пенсионного обеспечения, поддержки военнослужащих, защиты граждан от мошенничества и работы операторов связи. Об основных изменениях рассказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

— С 2021 года Государственной думой принято 19 федеральных законов, направленных на противодействие мошенничеству, — отметил Володин.

За нарушения при заключении договоров связи с иностранными гражданами предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года. Усилена и ответственность за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни, а также нарушение тайны переписки.

Как написал Володин в Telegram-канале, изменится порядок получения налоговых уведомлений через портал «Госуслуги», а для управляющих компаний вводится ответственность за нарушение правил взаимодействия с операторами связи при размещении сетей в многоквартирных домах.

С августа накопительные пенсии будут автоматически проиндексированы на 17,3 процента, а срочные пенсионные выплаты увеличатся на 19,32 процента.

Кроме того, участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам, а дети Героев России и полных кавалеров ордена Славы смогут поступать в государственные школы и детские сады в первоочередном порядке.

В России также приняли закон об аресте имущества релокантов, если они действуют против интересов России. К примеру, российская певица Алла Пугачева вместе со своим мужем юмористом Максимом Галкиным* могут лишиться недвижимости в России, об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

*Признан иноагентом и включен в список террористов и экстремистов.

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