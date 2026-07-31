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В Воронежской области за ночь сбили восемь украинских дронов

В Воронежской области за ночь сбили 8 БПЛА ВСУ.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Восемь украинских беспилотников уничтожены в Воронежской области за минувшую ночь, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области были обнаружены и уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гусев в канале на платформе «Макс».

Губернатор добавил, что в результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из районов повреждено остекление и дверь частного дома.

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