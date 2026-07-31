В Крыму будут искать паразитов в воде: ученые работают над ПЦР-тестом

«Российские ученые разрабатывают ПЦР-тесты, которые помогут быстро выявлять в водоемах опасных для человека паразитов. Проект ведут специалисты Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН и Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Завершить работу над тест-системами планируют к 2027 году», — говорится в сообщении.
Как пояснили в институте, разработка предназначена для обнаружения возбудителей церкариального дерматита, который еще называют «зудом купальщиков» или «утиной болезнью», а также шистосоматоза. Данные паразитарные заболевания могут проявляться сыпью, аллергией и сильным недомоганием.
При этом новая технология позволит быстрее и точнее проверять городские пляжи и дикие водоемы, чтобы оперативно выявлять потенциально опасные места для купания, добавили в пресс-службе.
Ранее также ученые Института биологии южных морей выяснили, что зеленая водоросль кладофора из соленого крымского озера станет ценным источником микроэлементов для животных.