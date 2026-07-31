X-WATERS Енисей 2026: большой спортивный праздник для пловцов-экстремалов и гостей на берегу Енисея уже в эту субботу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Одно из самых ожидаемых событий этого лета, этап Чемпионата мира по плаванию на открытой воде X-WATERS Енисей, состоится уже в эту субботу.
Соревнования пройдут с 10 до 18 часов на берегу Енисея в районе пассажирского причала города Дудинки. В этом году все активности программы сосредоточены исключительно в стартовом городке. Заплыв традиционно станет большим спортивным праздником не только для пловцов-экстремалов, но и для гостей, решивших их поддержать.
Торжественное открытие состоится в 10:30 и начнется с традиционного обряда от Таймырского дома народного творчества. В это же время с противоположного берега первыми стартуют спортсмены на самой продолжительной дистанции — 12 километров. В 12:30 пловцы выйдут на 3 километра. На 15:00 запланирован старт 500 метров. А в 15:40 состоится самый массовый заплыв на 100 метров. Для болельщиков и спортсменов на берегу Енисея в течение дня будет работать зона комфорта и ожидания результатов, гастрономический ряд и выставка-продажа сувениров локальных мастеров.
Шестой заплыв серии X-WATERS на Таймыре вновь соберет спортсменов из разных регионов страны, ожидаемо на старт выйдут около ста сорока участников, чтобы показать свои лучшие результаты. Торжественная часть с церемонией награждения победителей пройдет на сцене стартового городка в 16:30.
Для болельщиков из Норильска предусмотрен бесплатный трансфер, который отправится в Дудинку с Октябрьской площади со стороны гостиницы «Полярная звезда» (Ленинский пр., 2) в 8:00. Обратный рейс ориентировочно запланирован на 18:00. Важно заранее пройти регистрацию далее по ссылке: arnorilsk.timepad.ru/event/4111524/. Количество мест ограничено. Для болельщиков из Дудинки с 10:00 до 17:20 от Администрации города будет курсировать автобус, посадка без регистрации в порядке живой очереди.
Организаторы обращают особое внимание: на участке дороги, ведущей в сторону пассажирского причала к месту проведения заплыва, будет ограничено движение для обеспечения безопасности. Автолюбителям необходимо заранее оставить свой транспорт на парковочных местах Дудинки и воспользоваться бесплатным трансфером.
Более подробно с программой можно ознакомиться на сайте: x-waters.com/events/yenisei. В случае непогоды и штормового предупреждения резервным днем для проведения соревнований станет 2 августа. За информацией можно следить на ресурсах Агентства развития Норильска во «Вконтакте» и в канале в MAX.
X-WATERS Енисей — один из самых холодных стартов, который входит в зачет «Холодной лиги» X-WATERS World Championship 2026. В начале августа температура воды на поверхности полярного Енисея обычно составляет около +10−14 градусов.
Заплывы X-WATERS проводятся на Таймыре с 2021 года. Первые два года они проходили на озере Лама. Премьерный заплыв плавательной серии X-WATERS в Дудинке состоялся в 2023 году. В прошлом году в заплыве на Енисее приняли участие 133 спортсмена из разных городов страны.
Холодовые заплывы на Таймыре проводятся благодаря совместным усилиям Агентства развития Норильска и команды X-WATERS при содействии администраций Дудинки, Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Поддержку соревнованиям традиционно оказывает «Норникель». Крылатый партнёр X-WATERS Енисей — авиакомпания NordStar.
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