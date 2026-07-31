X-WATERS Енисей 2026: большой спортивный праздник для пловцов-экстремалов и гостей на берегу Енисея уже в эту субботу

Торжественное открытие состоится в 10:30 и начнется с традиционного обряда от Таймырского дома народного творчества. В это же время с противоположного берега первыми стартуют спортсмены на самой продолжительной дистанции — 12 километров. В 12:30 пловцы выйдут на 3 километра. На 15:00 запланирован старт 500 метров. А в 15:40 состоится самый массовый заплыв на 100 метров. Для болельщиков и спортсменов на берегу Енисея в течение дня будет работать зона комфорта и ожидания результатов, гастрономический ряд и выставка-продажа сувениров локальных мастеров.