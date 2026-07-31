Более 8 тысяч жителей Пермского края исполнили мечту о новой квартире при помощи ипотеки

«Мы фиксируем устойчивый рост доли рыночной ипотеки: всё больше клиентов оформляют кредиты на стандартных условиях без использования государственных программ. При этом программы господдержки остаются важным драйвером рынка и продолжают обеспечивать стабильный базовый спрос. Особой популярностью пользуется “Семейная ипотека” — она помогает жителям края улучшать жилищные условия и выступает катализатором развития региональной экономики. Эта инициатива становится важным фактором стабильности и уверенности в завтрашнем дне для молодого поколения».