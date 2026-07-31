Обгон по встречке стоил жизни ребенка: водитель фуры осужден на 2,5 года за смертельное ДТП на трассе «Чита — Хабаровск»

24 июня прошлого года мужчина за рулем Mercedes-Benz Actros возле поселка Будукан обгонял другую фуру по встречке и врезался в кроссовер. В легковом автомобиле находились супруги и двое детей 2016-го и 2022 года рождения. Младший ребенок погиб на месте, водитель и другие пассажиры получили травмы. Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам колонии-поселения и лишил права управлять транспортом на 2 года. Также он обязан выплатить потерпевшей стороне 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.