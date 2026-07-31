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Челябинские таможенники передали конфискованную одежду студентам из ЛНР

В колледж передадут свыше тысячи вещей.

Источник: Челябинская таможня

Челябинские таможенники направили региональному отделению Народного фронта партию джинсов, курток, толстовок, футболок, маек и обуви — всего более тысячи вещей. Их передадут в колледж города Старобельска в ЛНР.

Одежду ранее изъяли за нарушение таможенных правил. Стоимость незадекларированного товара составила 2,3 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе таможни. Перевозчик не предоставил необходимые документы, а владелец груза не оформил его в установленный срок. Суд конфисковал товар, и он перешел в федеральную собственность. Теперь вещи передали на благотворительные цели.

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