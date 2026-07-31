В Чайковском после драки у ночного клуба погиб 19-летний парень

По данным следствия, трагедия произошла ночью 19 июля возле одного из ночных клубов. Между мужчинами возникла ссора. Предварительно установлено, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый ударил юношу кулаком по голове. После удара молодой человек упал на асфальт и получил тяжелые травмы.