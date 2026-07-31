Забытая в поезде барсетка привела полицию к жительнице Биробиджана

В марте 2026 года женщина ехала в электропоезде «Хабаровск — Облучье». Во время стоянки на станции Биробиджан она похитила сумку-барсетку, которую пассажир оставил в вагоне, выходя на станции Ин. В сумке находились документы и 25 тысяч рублей.