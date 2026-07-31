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Забытая в поезде барсетка привела полицию к жительнице Биробиджана

В квартире у женщины нашли не только похищенные документы.

Забытая пассажиром в электропоезде барсетка привела полицию к жительнице Биробиджана, которая в итоге получила четыре года колонии. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судебной системы Еврейской автономной области.

В марте 2026 года женщина ехала в электропоезде «Хабаровск — Облучье». Во время стоянки на станции Биробиджан она похитила сумку-барсетку, которую пассажир оставил в вагоне, выходя на станции Ин. В сумке находились документы и 25 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию. Личность женщины удалось установить с помощью камер видеонаблюдения в поезде. Через несколько дней сотрудники полиции пришли к ней домой с постановлением о проведении обыска.

В квартире обнаружили похищенную барсетку с документами. Деньги женщина уже успела потратить. Кроме того, полицейские нашли гашишное масло и марихуану. Хозяйка призналась, что хранила наркотики для личного употребления.

Женщина полностью признала вину. Её действия квалифицировали по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических средств).

Биробиджанский районный суд ЕАО назначил ей по совокупности преступлений четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего.

Осуждённая и её защитник обжаловали приговор, однако судебная коллегия по уголовным делам суда ЕАО не нашла оснований для его отмены или изменения. Суд учёл, в частности, рецидив преступлений, который признан опасным.

Приговор вступил в законную силу.