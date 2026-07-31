Студенты со всей страны пополнили ряды рыбообработчиков на севере Хабаровского края

— Для Охотского округа это обычная практика — привлекать молодых людей на подобные работы. Обычно рыбообрабатывающие предприятия округа в профильные ссузы и вузы направляют приглашения. Однако учебные заведения могут и самостоятельно формировать трудовые отряды по запросу, — отметили в администрации Охотского округа.