Студенты со всей страны пополнили ряды рыбообработчиков на севере Хабаровского края

На рыбообрабатывающих мощностях ООО «Рыболовецкая компания имени Вострецова» Охотского округа начался летний трудовой сезон «Путина-2026» для 98 студентов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», молодые люди будут работать на предприятии до начала сентября.
География участников программы охватывает 13 городов России: Хабаровск, Владивосток, Тюмень, Ростов-на-Дону, Самару, Астрахань, Оренбург, Владимир, Йошкар-Олу, Сочи, Мурманск, Чебоксары и Красноярск. Для некоторых работа на путине станет производственной практикой, так как в числе приехавших на север Хабаровского края учащиеся средних специальных учебных заведений (техникумов) и студенты высших образовательных учреждений.
— Для Охотского округа это обычная практика — привлекать молодых людей на подобные работы. Обычно рыбообрабатывающие предприятия округа в профильные ссузы и вузы направляют приглашения. Однако учебные заведения могут и самостоятельно формировать трудовые отряды по запросу, — отметили в администрации Охотского округа.
Молодежь задействуют в процессах рыбообработки: сортировке, разделке и фасовке готовой продукции. Для многих из студентов это первый опыт работы в рыбопромышленной отрасли, позволяющий применить теоретические знания на практике и познакомиться с технологическим циклом предприятия изнутри.
Для студентов провели целый обряд посвящения в рыбообработчики, которые организовали кураторы отряда и работники дома культуры села Вострецово. Молодым людям вручили документы как символ посвящения и начала большой трудовой путины.