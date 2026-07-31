Пермские ученые повысили качество кварцевого стекла для лазеров и телескопов

Получить материал с высокой прозрачностью непросто: даже при тщательном контроле в нем могут сохраняться мельчайшие пустоты и неоднородности. Они рассеивают свет, в результате стекло теряет прозрачность, причем именно в том диапазоне, который критически важен для космоса, лазеров и микроэлектроники. А еще в производстве используют хлорсодержащие вещества, выделяющие ядовитый газ. Это вынуждает заводы устанавливать дорогие системы очистки воздуха.