Минобороны заявило об ударах по портовой инфраструктуре и сухогрузу южнее Одессы

Вооруженные силы России вечером 30 июля продолжили наносить удары высокоточным авиационным оружием и беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, в порту Одессы были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для нужд Вооруженных сил Украины.
Также, как написали в Telegram-канале Минобороны, южнее Одессы был поражен сухогруз, который перевозил военный груз в один из украинских портов.
Вооруженные силы России ночью 30 июля нанесли массированный удар по целям на Украине. В операции использовались высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко, в свою очередь, утверждал, что в Киеве вспыхнули несколько пожаров. Возгорания были зафиксированы в Святошинском и Оболонском районах.
Кроме того, недавно ВС РФ ударили по портам и морским судам, которые участвуют в транспортировке грузов для ВСУ. В Черноморском порту ликвидированы резервуары с горюче-смазочными материалами.