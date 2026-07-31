Режим беспилотной опасности вводили в Нижегородской области ночью 31 июля

В Нижегородской области снова вводили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 31 июля.
Режим ввели ночью в 00:52 часов и отменили в 06:41. Жителей региона просят не приближаться к обломкам вражеских БПЛА, сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в 112.
Ранее БПЛА сбили над Нижегородской областью ночью 27 июля.
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