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Режим беспилотной опасности вводили в Нижегородской области ночью 31 июля

Об угрозе атаки БПЛА нижегородцев предупредили в 00:52.

В Нижегородской области снова вводили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 31 июля.

Режим ввели ночью в 00:52 часов и отменили в 06:41. Жителей региона просят не приближаться к обломкам вражеских БПЛА, сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в 112.

Ранее БПЛА сбили над Нижегородской областью ночью 27 июля.

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