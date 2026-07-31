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Звезда «Полицейского с Рублевки» София Каштанова показала подросших детей

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова поделилась с поклонниками новыми снимками с отдыха. Актриса опубликовала в соцсетях фотографии, сделанные на яхте вместе с подросшими детьми.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова поделилась с поклонниками новыми снимками с отдыха. Актриса опубликовала в соцсетях фотографии, сделанные на яхте вместе с подросшими детьми.

Артистка рассказала, что впервые отправилась в отпуск в Турцию вместе с детьми. Ранее семья бывала в стране только проездом, останавливаясь в Стамбуле. По словам Каштановой, отдых прошел идеально.

— За две недели мы не скучали ни часу: было вкусно, чистейшее море, творчество, концерты, шоу, — написала Каштанова в личном блоге.

Недавно певица Кристина Орбакайте опубликовала кадры из семейного путешествия по Португалии. Вместе с мужем и дочерью она отправилась в Лиссабон.

Певица Валерия поделилась фотографиями из отпуска, который проводит со своими близкими в Дубае. 58-летняя артистка поразила поклонников стройной фигурой, опубликовав кадры в бикини.

Также актриса Софья Синицына опубликовала на своей странице в соцсети фото с дочерью от коллеги Павла Табакова с отдыха на Мальдивах. Она подобрала для себя и пятилетней Мии похожие купальники. Артистка снялась с девочкой перед выходом на пляж.

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