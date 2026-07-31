Умер легендарный белорусский баскетболист Иван Едешко — автор «золотого паса» на Олимпиаде-1972

30 июля на 82-м году жизни скончался легендарный белорусский баскетболист, автор голевого паса в финале Олимпиады-1972 Иван Едешко, сообщила пресс-служба московского ЦСКА. Причиной смерти олимпийского чемпиона стал инфаркт, пишет KP.RU.
Иван Едешко родился 25 марта 1945 года в деревне Стецки Гродненского района. Воспитанник гродненского баскетбола в 1960-е выступал за минские команды «Спартак» и РТИ. А в 1970-м был мобилизован в армию и начал выступать за московский ЦСКА (Москва). В составе этой команды Едешко стал восьмикратным чемпионом СССР и обладателем Кубка европейских чемпионов.
Едешко прославился на весь мир в финале Олимпиады-1972, когда за три секунды конца финального матча против сборной США отдал голевой пас Александру Белову и сборная СССР победила 51:50.
Кроме того, Едешко в составе советской команды завоевал бронзу Олимпиады-1976 и выиграл чемпионат мира-1974. После завершения карьеры игрока Иван Иванович перешел на тренерскую работу. И уже в штабе сборной СССР он снова стал чемпионом мира в 1982 году, трижды становился чемпионом России с ЦСКА — как главный тренер и ассистент.
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