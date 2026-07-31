Умер легендарный белорусский баскетболист Иван Едешко — автор «золотого паса» на Олимпиаде-1972

Кроме того, Едешко в составе советской команды завоевал бронзу Олимпиады-1976 и выиграл чемпионат мира-1974. После завершения карьеры игрока Иван Иванович перешел на тренерскую работу. И уже в штабе сборной СССР он снова стал чемпионом мира в 1982 году, трижды становился чемпионом России с ЦСКА — как главный тренер и ассистент.