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18 управляющих компаний Прикамья оштрафовали за неисполнение предписаний ИГЖН

За первое полугодие 2026 года за невыполнение предписаний инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) в Пермском крае мировыми судами привлечено к административной ответственности 18 управляющих компаний. Они оштрафованы на общую сумму 1,4 млн руб. Об этом сообщается на сайте ИГЖН.

Источник: Коммерсантъ

За первое полугодие 2026 года за невыполнение предписаний инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) в Пермском крае мировыми судами привлечено к административной ответственности 18 управляющих компаний. Они оштрафованы на общую сумму 1,4 млн руб. Об этом сообщается на сайте ИГЖН.

Так, ООО «Звезда» и ООО «ПМУП ГКТХ» оштрафованы на 200 тыс. руб. каждое, ООО «Звук», ООО «Самоуправление», ООО «Профком» — на 100 тыс. руб. Директора ООО «Кристалл» и ООО «УК Комфортная среда» оштрафованы на 100 тыс. руб., директор ООО «Жилищно-сервисная компания» — на 127 тыс. руб.

Ранее этим и другим управляющим организациями ИГЖН выдала предписания об устранении нарушений в части содержания общедомового имущества, ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии и неверно произведенного перерасчета платы за коммунальные услуги. Предписания в установленный срок исполнены не были.