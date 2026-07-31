18 управляющих компаний Прикамья оштрафовали за неисполнение предписаний ИГЖН

За первое полугодие 2026 года за невыполнение предписаний инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) в Пермском крае мировыми судами привлечено к административной ответственности 18 управляющих компаний. Они оштрафованы на общую сумму 1,4 млн руб. Об этом сообщается на сайте ИГЖН.