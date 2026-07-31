Открытие локации «Чердак подростка» станет одним из событий фестиваля «Башня 365»

Проект «Школа молодого архитектора» рассчитан на подростков 14−18 лет, которые хотят больше узнать об архитектуре, урбанистике и современных подходах к проектированию городской среды. Здесь можно будет не только познакомиться с профессией архитектора, но и попробовать себя в ней на практике.