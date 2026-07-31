Открытие локации «Чердак подростка» станет одним из событий фестиваля «Башня 365»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 8 августа общественно-культурный центр «Башня» отмтетит свой первый День рождения. Как уже писало НИА-Красноярск масштабный праздник «Башня 365» пройдет с 14:00 до 20:00 на Октябрьской площади и внутри пространства.
Событие объединит друзей, гостей и партнеров центра — всех, кто был рядом с Башней в течение первого года.
В первую годовщину в пространстве откроется новая локация — «Чердак подростка». Он станет первой реализованной частью образовательного проекта «Школа молодого архитектора», который стартует этой осенью.
«Чердак подростка» расположился на пятом этаже Башни и задуман как место, где школьники смогут встречаться, работать над идеями, обсуждать городскую среду, участвовать в мастер-классах и готовиться к занятиям. Новое пространство объединит молодых людей, интересующихся архитектурой, дизайном и развитием Норильска.
Открытие локации станет одним из событий фестиваля «Башня 365», посвященного первому дню рождения общественно-культурного центра.
Проект «Школа молодого архитектора» рассчитан на подростков 14−18 лет, которые хотят больше узнать об архитектуре, урбанистике и современных подходах к проектированию городской среды. Здесь можно будет не только познакомиться с профессией архитектора, но и попробовать себя в ней на практике.
Программа будет состоять из двух крупных блоков. Первый — теоретический. С сентября по ноябрь участников ждут встречи с архитекторами, урбанистами, дизайнерами и экспертами в области городского развития. Подростки узнают об истории архитектуры, принципах создания общественных пространств и роли архитектуры в жизни современного города.
Второй блок будет посвящен практической работе. Под руководством наставников школьники объединятся в команды и разработают проекты малых архитектурных форм для общественных пространств Норильска. Лучшие идеи будут представлены широкой аудитории, а в дальнейшем смогут стать основой для реального благоустройства городской среды.
Помимо образовательной программы участников ждут тематические мастерские, архитектурная игротека, фотоквест и другие события, которые помогут сформировать сообщество молодых людей, заинтересованных в развитии родного города.
«Мы хотим, чтобы “Школа молодого архитектора” стала не только профориентационным проектом, но и пространством, где подростки смогут получить первый опыт работы с реальными городскими задачами, научиться работать в команде и увидеть, как идеи могут превращаться в конкретные проекты», — рассказывает руководитель проекта Анна Шувалова.
Познакомиться с новым пространством «Чердак архитектора» и узнать, как присоединиться к проекту, можно будет уже 8 августа во время фестиваля «Башня 365». Начало в 15:00.
Напомним, проект «Школа молодого архитектора» реализуется на грантовые средства программы «Люди территории» компании «Норникель».
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