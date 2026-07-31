В Красноярске перенесли плановое отключение холодной воды

В Красноярске перенесли плановую остановку для подготовки к зиме водозаборов «Гремячий лог» и острова Казачий — изначально ремонтные работы на объектах должны были пройти с 7 по 9 августа. Как рассказала пресс-служба «КрасКом», из-за этого изменятся сроки отключения холодной воды в Октябрьском, части Железнодорожного, Советского и Центрального районов.