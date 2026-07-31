В Ростовской области за сутки сбили 150 дронов

Он добавил, что в Гуково пострадавшей женщине оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Жители дома, получившего повреждения в результате падения БПЛА, остаются в пункте временного размещения, уточнил глава региона. Слюсарь также отметил, что специальные службы приступают к мероприятиям по обеспечению безопасности.