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В Ростовской области за сутки сбили 150 дронов

В Ростовской области за сутки уничтожили 150 дронов ВСУ.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Силами ПВО в Ростовской области в течение суток уничтожено и подавлено около 150 вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В течение последних суток в Ростовской области силами ПВО в ходе отражения воздушной атаки уничтожено и подавлено полторы сотни БПЛА в городах Таганрог, Ростов-на-Дону, Гуково, Чертковском, Каменском, Милютинском, Неклиновском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Миллеровском районах», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

Он добавил, что в Гуково пострадавшей женщине оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Жители дома, получившего повреждения в результате падения БПЛА, остаются в пункте временного размещения, уточнил глава региона. Слюсарь также отметил, что специальные службы приступают к мероприятиям по обеспечению безопасности.

В ночь на пятницу губернатор Ростовской области сообщил, что два человека пострадали в результате ночной атаки ВСУ в городе Гуково Ростовской области, мужчину достают из-под завалов, пострадавшей женщине оказывают медицинскую помощь.

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