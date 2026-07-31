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В Ростове загорелась лесопосадка после падения обломков БПЛА

В Ростове после атаки БПЛА загорелась лесопосадка, пожар потушили.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в ночь на 31 июля отразили воздушную атаку. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесопосадки. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Пожарные оперативно прибыли на место и полностью потушили огонь. По предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор добавил, что на Дону все еще сохраняется беспилотная опасность.

— Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам! — напомнил он.

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