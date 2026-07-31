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FT: Германия останавливает производство из-за пересыхания реки Рейн

Аномальная жара начала останавливать целые производств в Европе.

Источник: Комсомольская правда

Засуха на Рейне в Германии привела к застреванию судов и вынудила ФРГ остановить производство. Об этом сообщает Financial Times.

Уровень воды в Рейне упал почти до самого низкого уровня за восемь лет из-за экстремальной жары и засухи в Европе, что нарушило поток товаров и вынудило производителей сократить производство.

Контрольный уровень самого важного внутреннего торгового коридора Германии за последние дни упал почти до 25 сантиметров, приблизившись к рекордно низкому уровню, зафиксированному в 2018 году. Суда могут перевозить значительно меньше грузов по Рейну, что требует увеличения их количества для транспортировки того же объема и делает перевозку более дорогой.

Отмечается, что прошлый месяц стал самым жарким июнем за всю историю наблюдений.

Напомним, что Европу экстремальная жара охватила в июне. Из-за высоких температур снизилась стоимость урожая зерновых культур. Накануне все территории Венгрии объявили максимальный, третий уровень опасности из-за жары.

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