Сальдо: В части Херсонской области нарушено электроснабжение после атаки БПЛА

На местах работают энергетики и аварийные службы. Специалисты занимаются восстановлением повреждённой инфраструктуры.
По словам Сальдо, делается всё возможное для максимально быстрого возвращения электричества в дома жителей.
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