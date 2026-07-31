Ограничения вводили в аэропорту Нижнего Новгорода ночью 31 июля

Нижегородский аэропорт имени Чкалова ввел ограничения 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения ввели в 03:20 часов 31 июля. Аэропорт отправлял и принимал авиарейсы только по согласованию. Такие меры были приняты из-за возможной угрозы атаки БПЛА на регион. Ограничения сняли в 06:26 часов. Аэропорт имени Чкалова работает в штатном режиме.
Ранее самолеты между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом задержали 30 июля.
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