FT: Европа готовится к тому, что будет вся охвачена огнем

Страны Европы готовятся к тому, что будут полностью охвачены огнем из-за жары. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на Координационный центра ЕС по реагированию.
В настоящий момент Франция, Италия, Греция и еще несколько регионов Центральной Европы наиболее уязвимы для лесных пожаров. В ближайшие недели эксперты ожидают новых возгораний, поскольку высокие температуры не спадают.
«Вся Европа будет охвачена огнем, если продолжительные периоды жары не утихнут и сделают континент уязвимым для новых пожаров», — предупредила Руководитель подразделения Координационного центра ЕС Мария Зубер.
Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.Читать дальше