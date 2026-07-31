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FT: Европа готовится к тому, что будет вся охвачена огнем

Франция, Италия и еще несколько регионов Центральной Европы наиболее уязвимы для лесных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

Страны Европы готовятся к тому, что будут полностью охвачены огнем из-за жары. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на Координационный центра ЕС по реагированию.

В настоящий момент Франция, Италия, Греция и еще несколько регионов Центральной Европы наиболее уязвимы для лесных пожаров. В ближайшие недели эксперты ожидают новых возгораний, поскольку высокие температуры не спадают.

«Вся Европа будет охвачена огнем, если продолжительные периоды жары не утихнут и сделают континент уязвимым для новых пожаров», — предупредила Руководитель подразделения Координационного центра ЕС Мария Зубер.

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