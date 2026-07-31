В Беларуси туалет из популярного мультфильма неожиданно выставили на продажу

В Беларуси выставили на продажу туалет точь-в-точь как из мультфильма «Шрек». Необычное предложение появилось на популярной торговой площадке kufar.by.
Необычный клозет, который наверняка придется по душе фанатам «Шрека» — мультфильма анимационной студии DreamWorks, продает белорус, профиль которого на площадке подписан Захар Владимирович.
— Эксклюзивный уличный туалет, который повторяет форму туалета из популярного мультфильма «Шрек», — лаконично подписано объявление.
Цена «мультяшной» с виду уборной — 4000 белорусских рублей с возможностью оформления покупки в рассрочку.
Ранее в Беларуси продавали с аукциона туалет- «скворечник», который за долги арестовали у комбината хлебопродуктов.
Еще белоруска заявила в милицию на соседа, который обещал ей помочь. А другая белоруска заявила в милицию на парня, который обещал целовать ее ноги.