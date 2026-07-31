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16 рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда

В воздушной гавани Волгограда фиксируется массовая задержка рейсов. По данным.

В воздушной гавани Волгограда фиксируется массовая задержка рейсов. По данным электронного табло, с опозданием прибудут в город-герой 8 самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга и Еревана. Сбой в расписании коснулся и 8 бортов, планирующих вылет в две столицы России. Время задержки составило от 2 до 3 часов.

Аэропорт Волгограда закрыт с 2−08 ч. по распоряжению Росавиации. Меры безопасности действуют до сих пор.

Напомним, сегодня Волгоград подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. В результате произошли возгорания на предприятии ТЭК на юге города, склад Wildberries в Дзержинском районе. Повреждены несколько МКД, частный дом. В результате налета БПЛА пострадали пятеро — им оказывается медицинская помощь.

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