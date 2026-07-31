В Ревде из-за аварийной дороги ввели ограничения для общественного транспорта

По итогам проверки дорожное полотно на улице Энгельса — от перекрестка с Горького до перекрестка с Цветников — признано небезопасным: сплошь рытвины и выбоины.
«Ранее в адрес обслуживающей организации направлялись требования о приведении дорожного покрытия в нормативное состояние. На сегодня недостатки не устранены», — констатирует ГАИ.
Возбуждено административное дело.
Со вчерашнего вечера и до того момента, как дорогу наконец отремонтируют, движение общественного транспорта на участке ограничено.