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В Ревде из-за аварийной дороги ввели ограничения для общественного транспорта

В Свердловской области Госавтоинспекция вводит ограничения для общественного транспорта в Ревде из-за аварийного состояния дороги.

По итогам проверки дорожное полотно на улице Энгельса — от перекрестка с Горького до перекрестка с Цветников — признано небезопасным: сплошь рытвины и выбоины.

«Ранее в адрес обслуживающей организации направлялись требования о приведении дорожного покрытия в нормативное состояние. На сегодня недостатки не устранены», — констатирует ГАИ.

Возбуждено административное дело.

Со вчерашнего вечера и до того момента, как дорогу наконец отремонтируют, движение общественного транспорта на участке ограничено.