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Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью Едешко

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью легенды мирового спорта Ивана Едешко, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

По словам главы государства, ушел из жизни выдающийся спортсмен, игрок из плеяды великих советских чемпионов, чье имя навсегда вписано в историю мирового баскетбола.

«Его золотой пас, принесший победу советской сборной на Олимпиаде 1972 года, стал примером высочайшего мастерства и воли к победе, вдохновил не одно поколение болельщиков и молодых спортсменов», — говорится в соболезновании.

Президент отметил, что в республике знали Едешко как талантливого тренера и мудрого наставника, который внес существенный вклад в развитие и популяризацию баскетбола и воспитание молодежи.

Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу и уроженец Гродненской области Иван Едешко скончался накануне на 82-м году жизни. Предположительно причиной смерти легендарного баскетболиста стал инфаркт.

Он является единственным в истории Олимпийским чемпионом по баскетболу из Беларуси.

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