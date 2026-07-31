Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью Едешко

По словам главы государства, ушел из жизни выдающийся спортсмен, игрок из плеяды великих советских чемпионов, чье имя навсегда вписано в историю мирового баскетбола.
«Его золотой пас, принесший победу советской сборной на Олимпиаде 1972 года, стал примером высочайшего мастерства и воли к победе, вдохновил не одно поколение болельщиков и молодых спортсменов», — говорится в соболезновании.
Президент отметил, что в республике знали Едешко как талантливого тренера и мудрого наставника, который внес существенный вклад в развитие и популяризацию баскетбола и воспитание молодежи.
Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу и уроженец Гродненской области Иван Едешко скончался накануне на 82-м году жизни. Предположительно причиной смерти легендарного баскетболиста стал инфаркт.
Он является единственным в истории Олимпийским чемпионом по баскетболу из Беларуси.