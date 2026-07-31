Пермские археологи обнаружили фрагмент надгробного памятника купца XIX века

Династия Малюшкиных вела дела из родовой усадьбы на углу Торговой и Кунгурской улиц. Иван Герасимович расширил семейный бизнес: добавил к хлебобулочному и кондитерскому производству торговлю винными и колониальными товарами. Он был гласным Пермской городской думы, членом губернского податного присутствия от купечества (за что получил серебряную медаль на Станиславской ленте), состоял в учётно-ссудном комитете Марьинского банка и активно жертвовал Рождество-Богородицкому попечительству — в том числе бесплатно поставлял десерты для детей бедных родителей.