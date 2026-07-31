Пермские археологи обнаружили фрагмент надгробного памятника купца XIX века

Камская археологическая экспедиция Пермского университета обнаружила фрагмент надгробного памятника купцу 2-й гильдии Ивану Герасимовичу Малюшкину, сообщили на странице во «ВКонтакте» экспедиции.
Иван Малюшкин принадлежал ко второму поколению купеческой династии, основанной его отцом Герасимом Ивановичем — выходцем из ярославских крестьян, который в 1852 году начал хлебную и пряничную торговлю в Перми, а в 1867-м записался в купечество.
Династия Малюшкиных вела дела из родовой усадьбы на углу Торговой и Кунгурской улиц. Иван Герасимович расширил семейный бизнес: добавил к хлебобулочному и кондитерскому производству торговлю винными и колониальными товарами. Он был гласным Пермской городской думы, членом губернского податного присутствия от купечества (за что получил серебряную медаль на Станиславской ленте), состоял в учётно-ссудном комитете Марьинского банка и активно жертвовал Рождество-Богородицкому попечительству — в том числе бесплатно поставлял десерты для детей бедных родителей.
Малюшкин ушёл из жизни в 43 года. Историк Нина Баяндина предполагает, что отпевание было пышным — с участием двух протоиереев, священника, протодьякона и двух дьяконов. Наследство в виде двух винно-бакалейных магазинов и домов на Кунгурской и Торговой досталось его единственному сыну Ивану Ивановичу.
Семейное дело, начатое с пряничной лавки, оставило след в истории пермского купечества.