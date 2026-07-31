ГАИ анонсировала «сплошные проверки» на трезвость в Красноярске и пригороде

В предстоящие выходные сотрудники красноярского полка ДПС усилят контроль на дорогах, основная цель — снижение аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД.
Пройдут «сплошные проверки» на трезвость. Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом виде грозит штраф 45 тыс. рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Особое внимание также уделят загородным трассам. В рамках рейда «Скрытый патруль» инспекторы будут выявлять опасные маневры, прежде всего — выезд на встречную полосу. С начала года зафиксировано более 1 000 таких нарушений.
Кроме того, на выездах из города инспекторы проверят правила перевозки детей, а.
сотрудники мотовзвода проведут профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений среди водителей мототранспорта и средств индивидуальной мобильности.
ГАИ призывает водителей к ответственности:
«Соблюдайте скоростной режим и будьте внимательны. Помните, что от ваших действий зависит жизнь окружающих», — отметили в Госавтоинспекции.
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