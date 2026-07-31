ГАИ анонсировала «сплошные проверки» на трезвость в Красноярске и пригороде

Пройдут «сплошные проверки» на трезвость. Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом виде грозит штраф 45 тыс. рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Особое внимание также уделят загородным трассам. В рамках рейда «Скрытый патруль» инспекторы будут выявлять опасные маневры, прежде всего — выезд на встречную полосу. С начала года зафиксировано более 1 000 таких нарушений.