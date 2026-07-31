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Ремесленников в Хабаровском крае освободят от обязательной маркировки

Для мастеров хотят официально закрепить новый статус и перечень видов деятельности.

Ремесленники в Хабаровском крае смогут получить официальный статус и освобождение от обязательной маркировки товаров. Соответствующий законопроект депутаты Законодательной Думы края поддержали в первом чтении.

Согласно документу, статус «ремесленника» смогут получить индивидуальные предприниматели и физические лица, применяющие специальный налоговый режим.

Одним из условий станет изготовление конечного продукта ручным или частично механизированным способом. Кроме того, деятельность мастера должна осуществляться на территории Хабаровского края и входить в специальный перечень видов ремесленной деятельности, который утвердит правительство региона.

Предварительно в перечень планируют включить более 11 направлений. Среди них — изготовление обуви по индивидуальным заказам, резьба по кости, художественная обработка дерева, гончарное дело и другие виды ремесла.

Поддержка ремесленников будет осуществляться в рамках уже действующих мер, в том числе предусмотренных краевым законом о развитии малого и среднего предпринимательства.

Как отмечают в Законодательной Думе края, принятие законопроекта позволит чётко определить круг лиц, имеющих право на статус «ремесленника», и освободить мастеров от обязательной маркировки товаров. Это позволит малому бизнесу избежать дополнительных расходов на приобретение оборудования для маркировки и упростит производство и реализацию уникальной продукции.