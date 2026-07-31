Ремесленников в Хабаровском крае освободят от обязательной маркировки

Как отмечают в Законодательной Думе края, принятие законопроекта позволит чётко определить круг лиц, имеющих право на статус «ремесленника», и освободить мастеров от обязательной маркировки товаров. Это позволит малому бизнесу избежать дополнительных расходов на приобретение оборудования для маркировки и упростит производство и реализацию уникальной продукции.