Ремесленников в Хабаровском крае освободят от обязательной маркировки

Ремесленники в Хабаровском крае смогут получить официальный статус и освобождение от обязательной маркировки товаров. Соответствующий законопроект депутаты Законодательной Думы края поддержали в первом чтении.
Согласно документу, статус «ремесленника» смогут получить индивидуальные предприниматели и физические лица, применяющие специальный налоговый режим.
Одним из условий станет изготовление конечного продукта ручным или частично механизированным способом. Кроме того, деятельность мастера должна осуществляться на территории Хабаровского края и входить в специальный перечень видов ремесленной деятельности, который утвердит правительство региона.
Предварительно в перечень планируют включить более 11 направлений. Среди них — изготовление обуви по индивидуальным заказам, резьба по кости, художественная обработка дерева, гончарное дело и другие виды ремесла.
Поддержка ремесленников будет осуществляться в рамках уже действующих мер, в том числе предусмотренных краевым законом о развитии малого и среднего предпринимательства.
Как отмечают в Законодательной Думе края, принятие законопроекта позволит чётко определить круг лиц, имеющих право на статус «ремесленника», и освободить мастеров от обязательной маркировки товаров. Это позволит малому бизнесу избежать дополнительных расходов на приобретение оборудования для маркировки и упростит производство и реализацию уникальной продукции.