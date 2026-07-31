Житель посёлка Эльбан забил сожительницу до смерти во время пьяной ссоры

Как установило следствие, в этот день подозреваемый распивал спиртные напитки со своей сожительницей в квартире. Между ними возникла бытовая ссора, которая переросла в конфликт. В ходе драки мужчина нанёс женщине множественные удары по голове и различным частям тела. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.