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В Новочеркасске восстановлены все 25 поврежденных опор ЛЭП

В Новочеркасске 100 частных домов, где проживают около 700 человек, по-прежнему остаются без электроснабжения. Режим чрезвычайной ситуации в городе продолжает действовать. Об этом глава муниципалитета Павел Исаков сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

В Новочеркасске 100 частных домов, где проживают около 700 человек, по-прежнему остаются без электроснабжения. Режим чрезвычайной ситуации в городе продолжает действовать. Об этом глава муниципалитета Павел Исаков сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, все 25 опор, поврежденных стихией, восстановлены. Специалисты продолжают работы по восстановлению линий электропередачи — речь идет о десятках километров проводов. Без газоснабжения остаются шесть частных домов.

За прошедшие сутки коммунальные и аварийные службы распилили 42 крупных дерева и вывезли 180 куб. м порубочных остатков. В ликвидации последствий задействованы восемь самосвалов, три погрузчика и автовышка.

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