Величественный Амур приковал взгляды гуляющих хабаровчан

Могущественный Амур вновь приковал взгляды хабаровчан. И, если весной и осенью жители краевого центра выходят к берегу, чтобы посмотреть на впечатляющий ледоход, то в летний период людей интересует его уровень: как много прибрежной зоны освободила вода или, напротив, поглотила ее. В данном случае — второй вариант.
Увидеть, насколько изменился уровень воды в Амуре, можно, например, во время прогулки по краевой набережной. К слову, учитывая прогнозы гидрологов, здесь заблаговременно для сохранности перенесли с нижнего яруса тренажёры, шезлонги, теннисные столы, лавочки и урны, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, за предыдущие сутки Амур немного приостановился в росте — уровень повысился всего на 4 сантиметра, сегодня он составляет 389 см. Ожидается, что к 5−8 августа уровень воды в реке у Хабаровска достигнет 430−450 см.