Величественный Амур приковал взгляды гуляющих хабаровчан

Могущественный Амур вновь приковал взгляды хабаровчан. И, если весной и осенью жители краевого центра выходят к берегу, чтобы посмотреть на впечатляющий ледоход, то в летний период людей интересует его уровень: как много прибрежной зоны освободила вода или, напротив, поглотила ее. В данном случае — второй вариант.