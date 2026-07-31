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Глава комиссии США Кук не ожидал увидеть в Петербурге последствия атак ВСУ

Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук заявил, что во время июньской поездки в Санкт-Петербург не ожидал увидеть последствия атак на «такой утонченный и прекрасный город».

Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук заявил, что во время июньской поездки в Санкт-Петербург не ожидал увидеть последствия атак на «такой утонченный и прекрасный город».

В июне Кук возглавил американскую делегацию, прибывшую в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. В день атаки он направлялся через Дворцовую площадь на встречу с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, которая должна была состояться в Зимнем дворце.

— Я завтракал со своим другом Михаилом Пиотровским. И эти (последствия удара БПЛА, — прим. «ВМ») были видны из его окна. Подобного не ожидаешь увидеть в таком утонченном и прекрасном городе, — рассказал Кук в беседе с РИА Новости.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс на Петербургском международном экономическом форуме заявила, что в России очень безопасно и красиво, а в российскую столицу хочется возвращаться вновь. Также она сфотографировалась рядом с бюстом «злобного» президента Франции Эммануэля Макрона на стенде RT в рамках мероприятия.

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