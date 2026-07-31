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В Хабаровске сожгли санкционные сыра и колбасы

Продукция относится к товарам, которые запрещены к ввозу и обороту на территории России.

Источник: AmurMedia

Накануне должностными лицами Приморского межрегионального управления Россельхознадзора в торговой точке города Хабаровска изъято более 100 кг санкционных сыров и колбасных изделий производства Италии, Германии, Великобритании, Испании и Голландии, сообщает пресс-служба Управления.

Эта продукция относится к товарам, которые запрещены к ввозу и обороту на территории Российской Федерации.

Санкционные сыр и колбасу сожгли в Хабаровске. Фото: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Санкционные сыр и колбасу сожгли в Хабаровске. Фото: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

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В частности, в торговой точке ИП Фоминых А. Ю., расположенной на Центральном рынке Хабаровска, изъято 100,8 кг европейских сыров и 2,4 кг колбасных изделий.

Санкционная продукция уничтожена под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора на специализированном предприятии в тот же день.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что под контролем Приморского межрегионального управления Россельхознадзора на специализированном предприятии в Хабаровске уничтожено 2 партии цветов в количестве 31,5 тысяч штук, зараженных западным цветочным трипсом.

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