Стало известно, когда появится устная часть в ЕГЭ по истории

Устная часть в ЕГЭ по истории может появиться к 2030 году. Об этом сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев.
Ведомство разрабатывает устные экзамены по гуманитарным дисциплинам. Первым этапом станет введение устной истории в 9-х классах, а к 2028 году формат планируют сделать штатным.
В министерстве намерены сделать историю одним из первых предметов ЕГЭ, где появится новый образовательный модуль. Ожидается, что все необходимые изменения будут внедрены к 2030 году.
По словам Музаева, в будущем школьникам предстоит сдавать устную часть и на экзамене по литературе.
При этом глава ведомства уточнил, что внедрение новых образовательных стандартов — процесс небыстрый и занимает до пяти лет. Поэтому девятиклассникам не о чем волноваться — максимум, что им грозит, это участие в пробной апробации новой системы, которая никак не повлияет на их итоговые результаты.
До этого в Минпросвещения допустили введение устного экзамена по географии в 9-м классе.
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