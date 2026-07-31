Стало известно, когда появится устная часть в ЕГЭ по истории

При этом глава ведомства уточнил, что внедрение новых образовательных стандартов — процесс небыстрый и занимает до пяти лет. Поэтому девятиклассникам не о чем волноваться — максимум, что им грозит, это участие в пробной апробации новой системы, которая никак не повлияет на их итоговые результаты.