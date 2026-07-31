Почему имя Евлампия Котельникова хотели стереть из истории

В истории казачества было немало ярких личностей, причём обстоятельства жизни некоторых из них до сих пор остаются тайной. Среди них — Евлампий Котельников.
Есаул прошёл войну с Наполеоном, служил при штабах атамана Платова и Барклая де Толли, стал первым на Дону писателем и философом — а закончил жизнь в Соловецком монастыре, куда его сослали за труд о Боге.
Историю мятежного есаула для потомков сберёг его правнук — писатель Александр Серафимович.
По следам Емельяна Пугачёва.
Котельниковский район — край исконно бунтарский. Родом из здешних мест были Степан Разин и Емельян Пугачёв. Здесь же родился народоволец Василий Генералов, готовивший вместе с Александром Ульяновым покушение на царя Александра III, вместе с ним казнённый.
Был в числе местных вольнодумцев, бунтарей и ещё один некогда знаменитый человек. Есть версия, что его имя дало название городу Котельниково и Котельниковскому району.
Долгое время местные жители считали, что название Котельников связано с тем, что город находится в низине, как бы в котловине. Однако известный писатель Александр Серафимович выяснил, что это название исходит от имени здешнего казака Евлампия Котельникова, жившего около двух веков назад. Внёс свой весомый вклад в эти исследования и волгоградский писатель, наш современник Николай Бичехвост. Итак, вот их версия.
В 1775-м, в год казни Емельяна Пугачёва, в местной станице Верхне-Курмоярской в семье писаря Никифора Котельникова родился сын, названный при крещении редким именем — Евлампий. Никто тогда не мог предположить, что громко орущий в зыбке казачонок станет первым в истории донских краёв писателем, философом и бунтарём.
Отцу его, Никифору Котельникову, было суждено стать свидетелем того, как в расположенной поблизости станице Зимовейской по указу генерал-фельдмаршала Григория Потёмкина был сожжён дом казаков Пугачёвых. Пепел, оставшийся после него, был развеян по ветру. А место, где этот дом находился, густо усыпали солью.
— Да будет проклято сие место, да не поселится тут ни одна живая душа! — провозгласил тогда священник.
Поражённый увиденным, Никифор Котельников рассказывал затем об этом неоднократно своим сыновьям. В том числе — и младшему, Евлампию.
Ещё мальчишкой Евлампий Котельников научился лихо носиться на лошади, рубиться деревянной саблей в жарких схватках. Тянулся он также и к грамоте, к книгам.
Гроза двенадцатого года.
В предпоследний день августа 1787 г. Турция объявила войну России. В ответ императрица Екатерина Великая призвала россиян встать на защиту Отечества. Рвался на войну и тогда ещё юный Евлампий Котельников. Но только двумя годами позже, в 1789 г., его призвали на службу.
В 1791 г., после подписания мирного договора, Евлампий вернулся домой. Обзавёлся, как положено казаку, семьёй, родились три дочери и двое сыновей. В 1801 г. Котельников носил уже звание есаула, немалый чин для казака того времени.
Все изменилось внезапно. В 1804 г. он руководил на границе кордонной командой казаков. Контрабандисты, пойманные казаками, просили у Евлампия прощения коленопреклонённо. Вняв мольбам, Котельников их отпустил, однако затем был сурово наказан за это.
Решением суда он был отстранён от командования казачьей сотней и разжалован из есаулов в простые казаки. Не помогли Евлампию ни жалобы в адрес военного министра, генерал-губернатора Сергея Вязмитинова, ни обращение к самому императору Александру I. Даже не выслушав Евлампия, самодержец приказал вернуть его на Дон, без права выезда куда-либо.
Вернувшись в родные края, Евлампий Котельников занялся усиленно грамматикой и чтением. Начал собирать материалы о родной Верхне-Курмоярской станице. Записывал рассказы о ней старожилов, их песни, легенды, предания.
Однако грянула гроза двенадцатого года. Наполеон повёл свою армию на Россию. На Дону началось формирование казачьего ополчения. В числе первых встал в его ряды разжалованный есаул Евлампий Котельников.
В 1813 г., когда «нашествие двунадесяти языков» было изгнано с русской земли, грамотного и расторопного казака Котельникова взял к себе дежурным офицером и письмоводителем донской атаман Матвей Платов. Затем бывший есаул получил место при штабе прославленного генерала, героя войны 1812 года Барклая де Толли.
От славы до опалы.
В перерывах между делами по исполнению службы Евлампий Котельников предавался литературному творчеству. В походной типографии генерала Барклая отпечатана была тогда его первая брошюра.
А в апреле 1815 г. по ходатайству атамана Платова, не забывшего своего штаб-офицера, Котельникову был возвращён и есаульский чин.
Героем вернулся Евлампий Котельников в родную станицу. Там он принялся разбирать привезённые из-за границы книги. Он уже тогда понимал неплохо по-немецки, по-французски и по-польски, разбирался в богословии, географии, поэзии, физике, изучая их самостоятельно.
Занялся казак также поиском решения сложных богословских вопросов. Написал две книги религиозного содержания.
Первая из них пришлась церковному начальству по душе. Она была разослана для обучения по академиям и семинариям.
Зато вторая его книга, в которой Евлампий писал, что Бог находится не на небе, а в душе каждого человека, признана была еретически вредной и запрещена к распространению. Рукопись этой книга была, по требованию власти, уничтожена.
Евлампий Котельников, вместе с помогавшей ему дочерью Марией, были арестованы и высланы с Дона. Сам Евлампий был исключён из списков казаков Войска Донского и определён в новгородский Юрьев монастырь, где должен был проводить время в душеспасительных беседах с монастырским священством.
Ученик здешнего архимандрита, Фокий, попытался перевоспитать опального есаула. Но получилось наоборот: Евлампий смог переубедить его.
Сравняли с землёй.
Далее еретика Котельникова ждала ссылка в Шлиссельбургскую крепость. Затем, видя, что он не хочет исправляться, его отправили на север, в Соловецкую обитель.
Почти тридцать лет провёл в ней Котельников. Но неукротимого есаула не смогли сломить ни пребывание в яме, ни голод, ни плети. В результате не его там перевоспитали, а он сам убедил в правильности своих суждений начальство монастыря.
В конце февраля 1854 года Евлампий Котельников простудился и слёг. Вскоре он умер.
Похоронили его рано утром, когда в монастыре все ещё спали, чтобы никто не смог проститься с ним. Могилу его сровняли с землёй и замаскировали дёрном. Даже никакой отметки не было, по которой можно было бы найти могилу есаула-бунтаря.
Однако имя Евлампия Котельникова всё же сохранилось для потомков благодаря тому, что судьбой своего прадеда по материнской линии Евлампия Котельникова заинтересовался Александр Серафимович. Он и сохранил историю мятежного асаула для потомков.
Выяснилось, что в своё время опальный казак, изгнанный из родных краёв, был вынужден поселиться в землянке на новом, необжитом месте. Однако сюда к нему стали приходить люди, его по-прежнему слушали, и место становилось более обжитым.
Со временем здесь возник хутор, его назвали Котельников. С 1919 г. хутор стал называться станицей Котельниково.
Девятью годами позже станице был назначен статус посёлка, позже — города. Так имя казака-раскольника навсегда осталось на карте Волгоградской области, а сам он — в памяти потомков.