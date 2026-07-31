Почему имя Евлампия Котельникова хотели стереть из истории

Долгое время местные жители считали, что название Котельников связано с тем, что город находится в низине, как бы в котловине. Однако известный писатель Александр Серафимович выяснил, что это название исходит от имени здешнего казака Евлампия Котельникова, жившего около двух веков назад. Внёс свой весомый вклад в эти исследования и волгоградский писатель, наш современник Николай Бичехвост. Итак, вот их версия.