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Движение грузовиков на федтрассах ограничено из-за жары в пяти регионах Урала

Мера будет действовать до 22:00 31 июля для сохранения дорожного покрытия.

Временные ограничения на движение грузовых транспортных средств введены из-за жары на федеральных трассах в Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областях и Ханты-Мансийском автономном округе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Свердловской области.

«Временное ограничение движения для транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, введено на федеральных автодорогах А-310, Р-254 и М-5 “Урал” в связи с повышением температуры воздуха до 32 градусов и более», — также предупреждает Главк МЧС по Челябинской области.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и по возможности переносить перевозку тяжеловесных грузов на ночное время (после 22:00).

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