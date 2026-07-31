Движение грузовиков на федтрассах ограничено из-за жары в пяти регионах Урала

Временные ограничения на движение грузовых транспортных средств введены из-за жары на федеральных трассах в Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областях и Ханты-Мансийском автономном округе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Свердловской области.
«Временное ограничение движения для транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, введено на федеральных автодорогах А-310, Р-254 и М-5 “Урал” в связи с повышением температуры воздуха до 32 градусов и более», — также предупреждает Главк МЧС по Челябинской области.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и по возможности переносить перевозку тяжеловесных грузов на ночное время (после 22:00).