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Российский адвокат попыталась защитить клиента с помощью ИИ

Адвокат, представлявшая интересы мужчины, который подозревался в сбыте наркотиков, попыталась воспользоваться искусственным интеллектом, чтобы защитить клиента, сообщает Mash.

Адвокат, представлявшая интересы мужчины, который подозревался в сбыте наркотиков, попыталась воспользоваться искусственным интеллектом, чтобы защитить клиента, сообщает Mash.

Как утверждается, нейросеть «предположила», что осужденного спровоцировали представители правоохранительных органов, а также заявила о противоречиях в материалах дела.

Свердловский областной суд заявил, что данные, полученные посредством искусственного интеллекта, не могут считаться доказательством.

Мужчину приговорили к пяти годам колонии.

Читайте материал «ГАИ прокомментировало утверждение о проверках бланков европротокола с августа».

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