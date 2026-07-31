Российский адвокат попыталась защитить клиента с помощью ИИ

Адвокат, представлявшая интересы мужчины, который подозревался в сбыте наркотиков, попыталась воспользоваться искусственным интеллектом, чтобы защитить клиента, сообщает Mash.
Как утверждается, нейросеть «предположила», что осужденного спровоцировали представители правоохранительных органов, а также заявила о противоречиях в материалах дела.
Свердловский областной суд заявил, что данные, полученные посредством искусственного интеллекта, не могут считаться доказательством.
Мужчину приговорили к пяти годам колонии.
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