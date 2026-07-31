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Красноярцы сообщили о сбоях в работе интернет-провайдера

В Красноярске произошел сбой в работе провайдера «Игра-Сервис».

Источник: Комсомольская правда

31 июля жители Красноярска и округов края пожаловались на сбой в работе интернет-провайдера «Игра-Сервис». По словам пользователей, проблемы начались еще накануне вечером.

Судя по комментариям горожан в социальных сетях, сначала интернет просто периодически пропадал, однако уже ночью он исчез полностью. При этом сама компания пока никак не комментировала сбой — сообщения о проблемах отсутствуют на сайте и в официальных пабликах.

Корреспондент «Комсомольской правды-Красноярск» дозвониться до провайдера не смог. Когда вернут связь — пока неизвестно.