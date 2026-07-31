49 ветеранов СВО прошли программу «Герои. Нижегородская область»

В КФУ завершилась образовательная программа «Герои. Нижегородская область». Проект направлен на интеграцию и трудоустройство ветеранов СВО в систему госуправления, рассказал в своих соцсетях глава региона Глеб Никитин.
Всего изначально поступило 1613 заявок, из которых были отобраны 60 человек для очного обучения. До финала дошли 49 участников.
Участники прошли четыре образовательных модуля, стажировки в органах власти и на предприятиях под руководством наставников. А также они изучали госуправление, экономику и финансы, работали над проектами развития Нижегородской области.
«Кто-то из выпускников уже работает в органах власти или на предприятиях региона, кому-то это еще предстоит. Но я уверен, что все они принесут большую пользу Нижегородской области», — отмечает Глеб Никитин.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что участники «СВОе дело» разработали проекты в Павлове, Урене и Сергаче.