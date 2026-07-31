Средства ПВО сбили 371 БПЛА над Волгоградом и 10 регионами РФ

В Минобороны РФ отчитались о работе ПВО ночью 31 июля. По данным ведомства, в Волгоградской области и еще в 10 регионах России перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Средства ПВО работали помимо волгоградского региона также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.