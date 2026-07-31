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Средства ПВО сбили 371 БПЛА над Волгоградом и 10 регионами РФ

В Минобороны РФ отчитались о работе ПВО ночью 31 июля.

В Минобороны РФ отчитались о работе ПВО ночью 31 июля. По данным ведомства, в Волгоградской области и еще в 10 регионах России перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Средства ПВО работали помимо волгоградского региона также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, ранее сообщалось о последствиях атаки вражеских дронов на Волгоград. Возгорания зафиксированы на территории промпредприятия на юге города, склада Wildberries в Дзержинском районе. Повреждения получили несколько домов, а пятерым жителям оказывают медицинскую помощь. В настоящее время оперативные службы работают на местах и ликвидируют последствия.

В аэропорту Волгограда задерживаются 16 авиарейсов из-за введенных Росавиацией мер безопасности.

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