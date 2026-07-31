Архивные фото старого Борского моста опубликовали к девятилетию нового

Новый Борский мост в Нижнем Новгороде отмечает девятую годовщину с момента открытия. В связи с этим нижегородцам показали архивные фото и вспомнили историю начала строительства нового Борского моста, сообщили в News.NN.
К 2010‑м годам старый мост (1965 года постройки) перестал справляться с трафиком: двухполосная проезжая часть и изношенное полотно провоцировали постоянные пробки. Временным решением был понтонный мост, но проблему он не снимал.
Проект дублёра утвердили в ноябре 2012 года, контракт на строительство подписали в октябре 2013‑го. Генподрядчиком выступило ОАО «Мостотрест», стоимость проекта составила 5,7 млрд рублей (из них 3,6 млрд — из федерального бюджета).
Строительство шло высокими темпами: к августу 2014 года смонтировали все опоры, осенью 2015‑го установили арочные пролётные строения. В сентябре 2016 года губернатор Валерий Шанцев впервые проехал по мосту, 4 ноября открыли рабочее движение для техники.
Подсветка заработала 21 июля 2017 года, 31 июля мост открыли для автомобилистов, а 8 августа состоялось официальное открытие с участием министра транспорта РФ Максима Соколова. Мост расположен в 50 метрах ниже по течению от старого.
Сейчас дублёр остаётся ключевым элементом транспортной инфраструктуры региона. В июне на нём провели ремонт: обновили асфальтовое покрытие и разметку. Ремонт старого моста планируют завершить в октябре.
Ранее нижегородцам показали современный вид уникального Калининского микрорайона.